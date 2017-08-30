Minik Atakan'ın boğulduğu anların tesadüfen bir tatilcinin cep telefonu tarafından kaydedildiği ortaya çıktı

Olay Manavgat Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos’ta ailesiyle Eskişehir’den Antalya’ya tatil yapmak için gelen Arı ailesi, bir otele yerleşti. Dün 16.00 sıralarında baba Ersin Arı (40) ile 6 yaşındaki oğlu Atakan Yiğit Arı otelin havuzuna girdi. Havuzda bulunan su kayağında eğlenen baba ve oğul bir müddet sonra havuzdan çıktı. Atakan ise havuzdan çıktıktan sonra ayakları yandığı için babasından terlik istedi. Terlikleri getirmek için oturdukları şezlonglara giden baba, geri döndüğünde oğlu Atakan’ı göremedi. Havuz ve otelin çevresinde oğlunu arayan baba, yaklaşık yarım saat sonrası oğlunu kaykayın havuzla buluştuğu yerde suyun içerisinde buldu.

"Oğlum bensiz havuza asla girmezdi"

Otopsisi yapılan küçük çocuğun cenazesini almak için morga gelen baba, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ölümünde ihmal olduğunu öne süren baba Ersin Arı, "Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Havuza beraber giriyorduk. Kaykaya bindik ve eğleniyorduk. Bir müddet sonra 'hadi oğlum çıkalım' dedik, o da 'tamam baba' dedi. Havuzdan çıktığımızda ‘baba ayaklarım yanıyor’ dedi. Ben de terliklerini almak için oturduğumuz yere yönlenmiştim. Geri geldiğimde oğlum olduğu yerde yoktu" dedi.

Daha sonra oğlunu etrafta aramaya başladığını belirten Arı, "Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Yarım saat sonra geldiğimde suyun içerisinde buldum. Yaşıyordu. Otel müşterilerinden bir doktor müdahale etti. Kalp masajı yaptı. Karnı hareket ediyordu, nabzı da atıyordu. Otelde doktor, ambulans yoktu. Yaklaşık 20 dakika boyunca ambulans bekledik. Ölüm haberini Manavgat Devlet Hastanesinde verdiler" diye konuştu.

Bu yıl birinci sınıfa başlayacağı öğrenilen küçük Atakan’ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Morgundan ailesi tarafından alındı. Küçük çocuğun cenazesi bugün Eskişehir Yusuflar Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan küçük Atakan'ın ölmeden 4 saat önce ailesi tarafından çekilen son görüntülerin ardından boğulma anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Aynı otelde tatil yapan başka bir tatilcinin havuzda kızını çektiği görüntülerde kadraja tesadüfen giren minik Atakan, suyun altında hareket etmeye çalışırken görülüyor. Suyun üzerine çıkmaya çalıştığı anlaşılan ancak havuzda onlarca tatilci varken kimse tarafından fark edilmeyen Atakan, bu görüntülerden kısa bir süre sonra yarı baygın halde havuzdan çıkartılıyor ancak kurtarılamıyor. Jandarmaya teslim edilen görüntülerin incelendiği öğrenildi.

Otel kendini savunmuştu

Olayla ilgili Baba Ersin Arı, otelin ihmali olduğu iddiasında bulunurken, Otel Genel Müdürü Ömer Özkul ise ihmal iddialarını kabul etmeyerek ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü. Olay anında 112’nin başka bir hasta için çıkış yaptığını kaydeden Özkul şunları söyledi: "Olaydan 10 dakika sonra ambulans geldi ancak onun öncesinde çocuğu havuzdan çıkartan cankurtaran ve olayın baştan sona içerisindeydi. Çocuğun kendisinin kaydıraktan kaydığını düşünmüyorum, bunu istese bile cankurtaran müsaade etmez. Çocuk çıkarıldıktan sonra ise ilk yardımı yine çalışanımız gerçekleştirdi. Otelde tatil yapmakta olan doktor bir müşterimiz ise suni teneffüs yaptı."

Olay anında minik Atakan’ın kolluksuz olduğunu ileri süren Özkul, "Olaydan sonra birebir gördüm, kolluksuzdu. O yaştaki çocuk kolluksuz bir şekilde havuz kenarında bırakılmaz. Benim de çocuğum benzer yaşlarda. Ben çocuğumu o durumda o şekilde bırakmam. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemem, benim de canım yandı. Bir gün öncesi bende havuz başında çocuğum ve eşimle yüzdük" diye konuştu.