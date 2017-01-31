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MİT ve polisten ortak operasyon: 15 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile MİT görevlileri, silah kaçakçılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 15’i operasyonla gözaltına alındı. 15 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 7 av tüfeği, 4 tabanca, değişik tabancalara ait 17 şarjör, 150 tabanca fişeği, 150 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabancaların orijinal tabancalara dönüştürülmesinde kullanılan çok sayıda malzemeyle 30 bin lira da para ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişinin arandığı, 2 kişinin ise kimlik ve ev adresi bilgilerine ulaşılamadığı öğrenildi.

 

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