MİT'ten İzmir'de terör operasyonu

PKK/KCK terör örgütü adına Avusturya'da faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Kazım Bozkurt isimli şahıs İzmir Emniyet Müdürlüğü ile MİT İzmir Bölge Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma neticesinde, Avusturya'ya gitmek için İzmir'e geldiği tespit edilp takibe alındı.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen şüpheli Kaım Bozkurt, saat 02.30 sıralarında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi