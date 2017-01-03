Mola veren yolcu otobüsü bir anda alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye bağlı Çan ilçesinden Antalya’ya gitmekte olan 16 KF 292 plakalı özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Burdur’da 8 yolcusu ile mola verdi. Yolcuların inmesinin ardından, bilinmeyen bir nedenle yolcu otobüsün soldaki arka tekeri bir anda alev aldı.

Alevleri gören vatandaşlar ve otobüs firmasının personeli su ile söndürmeye çalıştı fakat alevler büyüdü. Otobüsün patlama riski olması nedeniyle Burdur Polisi güvenlik çemberi oluştururken, Burdur İtfaiyesi de yangına müdahale etti. İtfaiyenin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yolcu otobüsünün arka tekerinde çıkan yangının fren balatasının fazla ısınmasından dolayı çıkmış olabileceği iddia edildi. Öte yandan, yolcu otobüsünün mola verdiği esnada alev alması ve yolcuların yara almaması yürekleri ferahlattı.