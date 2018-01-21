Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Motosikletli kapkaççılar yakalandı

Bursa'da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 2 kişi, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Münevver Sokak'ta yürüyen M.G'nin arkasından motosikletlerle yaklaşan iki kişiden biri, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. M.G.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Suriye uyruklu M.Ş. ve M.C. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kapkaç yöntemiyle çalınan 30 lira ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi. 

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Selim Atalay: Hükmü veren ve icraatı uygulayan Türkiye´dir

Selim Atalay: Hükmü veren ve icraatı uygulayan Türkiye´dir

Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu! İşte ilk görüntüler

Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu! İşte ilk görüntüler

Eski ısıtıcısını bakın neye çevirdi?

Eski ısıtıcısını bakın neye çevirdi?

Pencereye tırmanan kuşların o anları

Pencereye tırmanan kuşların o anları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA