MPT 76 nedir Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76 teknik özellikleri nelerdir

Milli Piyade Tüfeği (MTP) 76 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kullanması ile birlikte yine gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır piyadelerin kullanmış olduğu ve Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-76) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kullanmaya başladı. MPT-76’nın ne olduğu konusunda vatandaşın bir çoğu MPT-76 nedir özellikleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Özellikle NATO testlerinde almış olduğu üstün başarıdan dolayı birçok ülkenin de dikkatini çekmiş olan bir silahtır. MPT-76 ile ilgili merak edilen tüm detayları maddeler halinde sizler için bu haberimizde derledik.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı harekete geçti. Yerli imkanlarla üretilen MPT-76, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı. Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi.



İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) tarafından MPT-76 kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ile yaşanan vize krizini değerlendirdiği konuşmasında; ABD yapımı silahların kullanılmayacağını açıklamış ve "Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak" demişti.







MPT-76 NEDİR?



MPT-76 ülkemiz tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için üretilmiş olan ve seri üretime geçmiş bulunan milli piyade tüfeğidir. MPT Milli Piyade Tüfeği’nin kısaltılmışıdır.



MPT-76 Milli Piyade Tüfeği’nin özellikleri nelerdir?



-Üretim tarihi 2011 olarak kayıtlara geçmiştir.



-Patenti ülkemize ait olan bir piyade tüfedir.



-2014 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanılmıştır.



-Toplam olarak 30-40,000 civarında üretimi yapılması düşünülmektedir.



-Tüfeğin üretimini ise Makine Kimya Endüstri Kurumu ve KALEKALIP şirketlerinin yapacağı bilgisi bulunmaktadır.



-Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan ve ordumuzun temel piyade silahı olan G3 piyade tüfeklerinin yerini alacağı bilgisi yer almaktadır.



-MPT-76 piyade tüfeği başarı testlerinden çok yüksek bir puan alarak kendisini kanıtlamış olan bir silahtır. Yaklaşık olarak teste tabi tutulduğu 42 testten başarı ile çıkmıştır. Ve Testetildiği güne kadar 42 Nato testini geçen tek silah unvanını almıştır.









MPT-76Teknik özellikleri nelerdir?



-Ağırlığı 4100 gramdır (4 kilo 100 gram)



-Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)



-Namlu uzunluğu 40,6 cm’dir.



-7.62 milimetre çapındadır.



-Dakikada 650 mermi atma kapasitesine sahiptir.



-Mermi Çıkış hızı saniyede 800 metredir.



-Namlu ömrünün yaklaşık olarak 12000 adet atım olduğu bildirilmiştir.



-Etkili yani tesirli menzili 600 metredir.(G3’lerde bu mesafe 400 metredir)



- Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre



-Azami menzili 1200 metredir.



-Silah -40 dereceye kadar soğuk havada ve +60 derecelik sıcak havalarda atış yapabilir.



-Tozdan çok fazla etkilenmez ve tutukluğa sebebiyet vermez.



-Emniyet, kurma ve şarjör mandalı her iki tarafta da bulunmaktadır (Neredeyse piyade silahlarının tamamında bunlar sadece tek tarafta yer almaktadır)







-Üst tarafında el tutularak taşıma tutacağı bulunmaktadır.



-Sessiz kurma özelliğine sahiptir.



-Dürbün takılabilme özelliği vardır.



-Ayrıca bazı eklentiler yapılarak çeşitli mermilerin ve bombaların atılabilmesi sağlanmaktadır.