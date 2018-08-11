MSB: Bakan Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabının olmadığı belirtildi.
Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın "@tcsavunma" ve Genelkurmay Başkanlığı'nın "@TSKGnkur" resmi Twitter hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
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