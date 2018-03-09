MSÜ sınav yerleri duyuruldu MSÜ sınav giriş yerleri öğrenme ÖSYM 2018

MSÜ sınav yerleri öğrenmek isteyen adayların bekleyişi sona erdi. ÖSYM son dakika 2018 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı. MSÜ sınav giriş belgesi dökümü yazdırmak isteyen ve sınav giriş yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar için yapılan duyuru ÖSYM’nin resmi sitesinden paylaşıldı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

MSÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ öğrencisi olmak için Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurular 9 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek. Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

SINAV NASIL OLACAK?

Askeri okullara öğrenci alımında bu sene ilk kez uygulanacak olan sınav sistemini açıklayan Canikli, “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında yapılan değişiklik nedeniyle bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kapsamda, ÖSYM ile MSB arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol ile Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde 81 il merkezinde MSB Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır.

Bu sınav sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile ÖSYM'nin üniversite öğrencileri için yapacağı sınav puanları dikkate alınarak aday değerlendirme puanı tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek. 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, temel yeterlilik testi ağırlığında olacak, sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Sınav başvuruları 09 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2018 tarihine kadar başvurular gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Bu noktada gençlerimize sesleniyoruz; onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizlerde bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK'da subay ve astsubay olarak yerlerinizi alın” ifadelerini kullandı.