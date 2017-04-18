Mudanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Hasanbey Mahallesi Hal Çarşısı'nda Orhan Ç. ile Muhammed Bal arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Orhan Ç. Muhammed Bal'ı sırtından ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Orhan Ç. gözaltına alındı.
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