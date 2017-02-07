Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, yağışın özellikle Bodrum, Datça, Milas ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Yetkililer ve vatandaşların su baskını, yıldırım, hortum ve çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.