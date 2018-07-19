Muğla'da havalimanının 3. katından 22 aylık bebek ağır yaralandı
Muğla'da, Milas-Bodrum Havalimanı'nın 3. katından düşen Rus uyruklu 22 aylık bebek ağır yaralandı.
- AA
Bodrum'da tatillerini geçirdikten sonra ülkelerine dönmek üzere havalimanı dış hatlar terminaline giden Mishenko ailesinin, 22 aylık erkek bebeği Gordei, üçüncü kattaki cam korkulukların arasından düştü.
Mermer zemine düşen çocuk ağır yaralandı.
İlk müdahalesi havalimanındaki sağlık ekiplerince yapılan Gordei Mishenko, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, havalimanına gelerek olayın yaşandığı alanda inceleme yaptı.
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