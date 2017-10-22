Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da kan donduran olay! Av tüfeğiyle öldürdüğü kişinin cesedinin üzerine kapanıp ağladı

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ederek mermer işçisi 35 yaşındaki İsmail Uyar'ı öldürüp, ardından da cesedinin üzerine kapanarak ağlayan 31 yaşındaki Erol Tatar gözaltına alındı. Tatar'ın 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün öğle saatlerinde Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da, özel bir şirkette mermer işçisi olarak çalışan İsmail Uyar, süt toplama merkezine ineklerinden sağdığı sütü teslim edip, yaya olarak evine dönerken, silahlı saldırıya uğradı. Erol Tatar'ın evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ettiği evli ve 3 çocuk babası Uyar, boynuna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Erol Tatar, daha sonra dışarı çıkıp, yanına geldiği İsmail Uyar'ın cesedinin üzerine kapanıp ağlamaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, 6 aydır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Erol Tatar'ı gözaltına aldı.

Uyar'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA