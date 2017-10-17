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Muğla'da otopark kavgası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde, otopark kavgasında bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Alınan bilgiye göre, 45 KB 9818 plakalı aracını Müştakbey Caddesi'ndeki ceplere park etmek istediği öne sürülen Önder Kaya ile otopark görevlisi Fahrettin Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otopark görevlisi Fahrettin Ö, Kaya'yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Önder Kaya, 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Fahrettin Ö'yü aynı caddede yakaladı.

 

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