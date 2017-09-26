Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi’nde A.A’nın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine, şüphelinin evinde ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada 16 kök Hint keneviri ile 151 gram esrar maddesi bulan polis, A.A'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Menteşe ilçesindeki kontroller sırasında, şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 52 gram esrar ile esrar işlemeye yarayan malzemeler ele geçirildi.

EVE BASKIN

Ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. İlçenin Kötekli Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ve satıldığı bilgisi üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, aramada 61 uyuşturucu hap, 6,84 gram skunk ile esrar öğütmede kullanılan aparat ele geçirdi.

Olayla ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri B.Y ve F.Y. gözaltına alındı.