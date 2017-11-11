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Muğla'daki silahlı saldırı: 3 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda Ahmet Arslan'ın (36) silahla öldürülmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu Y, Eray Y. ve Kemal A. çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler S.S, M.A.G, K.Ö, M.D, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye’de 7 Kasım’da düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Arslan hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan faillerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

 

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