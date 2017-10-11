Muğla'daki terör operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 4 terörist ile birlikte yakalanan 3 iş birlikçi tutuklandı.
- AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü tutuklandı.
Kumluova Kavşağı bölgesinde 4 Ekim'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 terör örgütü üyesinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, A.Y. ve M.Y, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 iş birlikçi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 iş birlikçi, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Lazikiye'den gelen teröristleri almak için yola çıkmışlar
İş birlikçilerin, Lazkiye'den gemilerle Fethiye ilçesine gelen 4 terör örgütü üyesini almak için otomobillerle Mersin'den yol çıktıkları öğrenildi.
Seydikemer ilçesi Kumluova kavşağı bölgesinde 4 Ekim'de polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ortak operasyon kapsamında güvenlik güçleri, kontrol noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde 4 bölücü terör örgütü mensubu ile 3 iş birlikçiyi yakalamıştı.
İş birlikçilerin, Lazkiye'den gemilerle Fethiye ilçesine gelen 4 terör örgütü üyesini almak için otomobillerle Mersin'den yol çıktıkları öğrenilmişti.
Gözaltında bulunan 4 terör örgütü üyesinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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