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Muharrem İnce'nin 'bulup asın' dediği, 'CHP'nin pankartını kesen suçlu' karga çıktı

CHP'li Muharrem İnce, 'Hayır' pankartlarının kesildiğini iddia etmiş ve 'Talimat verdim, afişi yerine afişi keseni oraya asın' açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde CHP'nin 'Hayır' pankartını kesenin bir karga olduğu anlaşıldı.

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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da 'Hayır' pankartlarının kesildiğini iddia ederek; "Talimat verdim. Kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece afiş yerine keseni oraya asın dedim." şeklinde skandal bir açıklamada bulunmuştu.

Etraftaki CHP'lilerin de desteğini alan İnce, uzun süre alkışlanmıştı.

KARGA PANKARTIN İPLERİNİ KESTİ

Muharrem İnce'nin bu tepkisinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde, 'Hayır' pankartının bir karga tarafından kesildiği ortaya çıktı.

KARGANIN AKIBETİ MERAK KONUSU

Pankartı kesenin karga olduğunun anlaşılması üzerine üzerine sosyal medyada tiye alınan İnce'nin kargayı asıp asmayacağı günün merak konusu oldu.

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