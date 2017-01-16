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Doların yükselmesini protesto eden muhtarlar dolar yakıp, dolar ile burun sildi

Adıyaman’da muhtarlar doların yükselmesine tepki göstererek ABD doları yaktı.

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Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve üye muhtarlar dolardaki yükselişi protesto etti.

Dernek binası önünde, “Yalnız Değilsin Reis Adıyaman Seninle” yazılı afiş ve “Döviz Boz, Oyun Boz” yazısı ile Dolardaki yükselişe dikkat çeken muhtarlar, sahte ABD Dolar yakıp, Dolar ile burun sildi.

Doların 3777 TL, Avro’nun 3997 TL’ye yükselmesinin nedeninin küresel güçlerin ekonomik baskısı olduğunu kaydeden muhtarlar vatanın dolara satılmayacağını vurguladı.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Abdulkadir Geylani Taş açıklamasında, “Türkiye’mize yönelik 15 Temmuz sonrasındaki hain alçak saldırılar maalesef saldırılar devam etmektedir. Doların ve Avronun ülkemizde alıp başını gittiği şu günlerde vatandaşlarımızı zor duruma düşürmek amacıyla, ülkemizin zor duruma düşürmek amacıyla Dolar bazında ülkemize ekonomik anlamda saldırılar devam etmektedir.  

 

Kendini 1 dolara satan o alçaklar, o şerefsizler, o hainlere sesleniyoruz. Para için ülke satılmaz, para için vatan satılmaz. Canımızı veririz ama vatanımızı vermeyiz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar ülke ekonomisi üzerine saldırırsanız saldırılsın, evimizdeki yatakları satarız, yorganı satarız ama asla ve asla vatanımızı Dolara satmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Dolar alan ülkeye ihanet içerisindedir.’ Şuan ülkeye ekonomik anlamda baskı altındadır, saldırı altındadır. Bütün Türk milleti bir an önce bir olup Dolarlarını, altınları bozmak zorundadır. Dolar bu insanların şerefi ise onların haysiyeti, kişiliğiyse tüküreyim onların şerefine” dedi.

 

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