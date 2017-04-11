Muhtarlardan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt

Özünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara yaklaşımıyla ilgili federasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhtarların taleplerine her zaman sıcak baktığını ve zaman içerisinde hem ödenekleri hem de özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelere giderek, muhtarlara sahip çıktığını ve kamuoyunda itibar kazandırdığını dile getiren Özünal, "Demek ki bize sözde değil, özde sahip çıkmıştır." dedi.

Özünal, "Bu tutarlı, ahde vefalı, yürekli hareketi ve yiğit adamlığını meydana koyan Cumhurbaşkanı, 'muhtarlık kalktı kalkacak' diyerek, muhtarların kafasını karıştıranlara da iyi bir ders vermiştir. Muhtarlığın kalkması mümkün değil. Çok net söylüyorum. Ülke genelinde 50 bini aşkın muhtarımız var." diye konuştu.

- "Muhtarlara önem veren, topluma önem vermiş olur"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Halk oylamasından 'evet' çıkması halinde bir kararnameyle muhtarlıkların kapatılabileceği" sözlerinin aktarılması üzerine, liderlerin düşüncesine ve görüşlerine saygı duyduğunu belirtti.

Özünal, "Muhtarlıklarımız muhtariyet olarak kurulmuş, muhtarlık olarak devam edecektir. Hiçbir siyasi iradenin muhtarlığı kaldıracağı aklımın ucundan geçmiyor ve geçmeyecek." diye konuştu.

"16 Nisan'da kararınız ne olacak?" sorusuna Özünal, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ülkemin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir insanım ama sorsanız 'Vatanın mı, ABD mi, AB mi?', 'Vatan' derim." yanıtını verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun, son zamanlarda muhtarlarla toplantı yaptığının" belirtilmesi üzerine Özünal, şunları söyledi:

"Demek ki daha yeni gelmiş akıllarına ne diyeyim. Muhtarlara önem veren, topluma önem vermiş olur. Onun için geç kalınmış bir şey olsa dahi mutluluk duyarız. Devam etsinler, muhtarları kapıda bekletmesinler. Bütün siyasi iradeye söylüyorum. Seçim zamanı değil, seçimden evvel de muhtarlarımızın kapılarını çalarak, muhtarlarımızı bağırlarına basarak yakın olmaları lazım."

"Bu toplantılara katılan muhtarlara soruşturma açıldığı yönünde bilgiler olduğunun" ifade edilmesine karşılık Özünal, "Araştırdım, böyle bir şey söz konusu değil. Araştırmam neticesinde başka bir şeyi gördüm. Bu ülke, bu vatan, bu bayrak bizim. Beş parmağın beşi bir değil. Muhtarlarımız da bu ülkeyi ve milletini seven, hizmet için yoklarla mücadele eden insanlardır." vurgusu yaptı.

- "Kapımızı çalmaya başladı"

Özünal, "Cumhurbaşkanı'nın sürekli külliyede muhtarları ağırlamasından kimi kesimler rahatsız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı bizi külliyede ağırlıyorsa, siyaseti bilen bir insansa, demokrasinin temel taşı olan muhtarlara kapılarını açıyorsa, biz bundan mutluluk duyarız, şeref duyarız ve şeref duyuyoruz. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hareketi tavandan tabana kadar insanlara sirayet etti. Bürokratta, siyasetçide etti. Kapımızı çalmayanlar kapımızı çalmaya başladı."

Özünal, federasyonun "İmar planı yapımında muhtarların görüşlerinin alınması, muhtarların bürolarının yerel yönetimler tarafından tefrişinin yapılması, internet, elektrik, su, ulaşım, haberleşme, kırtasiye giderlerinin ilgili birimlerce karşılanması, muhtarlıklara psikolog tahsisi"ni de içeren 26 maddelik taleplerini aktardı.