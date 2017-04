Muhtarlardan Mustafa Demir'e teşekkür

Periyodik olarak Fatihli muhtarlarla bir araya gelerek, Fatih’te yürütülen çalışmalar, hizmetler ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, son olarak Fatih Muhtarlar Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi. Fatih Muhtarlar Derneği’nin Molla Gürani Mahallesi’ndeki merkezinde düzenlenen toplantıya Dernek Başkanı Murat Hakverdi ile Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk, çok sayıda muhtar ve Fatih Belediyesi Başkan Yardımcıları da katıldı.

Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi, ‘Derneğimizin merkez binasına kavuşmasında büyük emekleri olan Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e hem desteklerinden dolayı hem de Fatih’e yaptığı hizmetler ve taleplerimize, ihtiyaçlarımıza olan duyarlılığı için tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum’ dedi.

BAŞKAN DEMİR: ‘AMACIMIZ HERKESE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK’

Başkan Mustafa Demir de ‘Muhtarlarımız bizim vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunmamızı sağlayan aracı kurumlarımız. Sizlerin fikirleri ve düşünceleri bizim için her zaman çok önemli. Birlikte yaptığımız istişareleri her zaman çok önemsiyorum. Çünkü hepimizin amacı Fatih’in her noktasına, burada yaşayan herkese en iyi hizmeti sunmak’ dedi. Toplantı mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarının konuşulup, yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesinin ardından son buldu.