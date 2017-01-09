Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TRT'den muhteşem Fethi Sekin videosu

TRT, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında hayatını canını hiçe sayarak yüzlerce insanın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin için bir video hazırladı.

Haberin
videosu
  • 3
  • 3
  • 0
  • 1
  • 7
  • 2
x

TRT tarafından hazırlanan videoda pek çok ünlü isim çatışmayı anlattı ve hepsi teker teker 'Benim adım Fethi Sekin' dedi ve hepsi birer birer o an kahraman polisimizin duygularını anlattı.

işte o video  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA