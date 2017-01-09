TRT'den muhteşem Fethi Sekin videosu
TRT, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında hayatını canını hiçe sayarak yüzlerce insanın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin için bir video hazırladı.
TRT tarafından hazırlanan videoda pek çok ünlü isim çatışmayı anlattı ve hepsi teker teker 'Benim adım Fethi Sekin' dedi ve hepsi birer birer o an kahraman polisimizin duygularını anlattı.
işte o video
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