Mühürlü dernek binasında kumar makinesini yakarken yakalandılar: 2 yönetici gözaltında

Eskişehir'de daha önce de aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 98 kişiye 227'şer lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolları, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, mühürlü dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 98 kişi ile 2 dernek yöneticisi gözaltına alındı, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Bu arada, dernek çalışanları polis ekiplerini fark edince suç ekipmanları tombala makinelerini ateşe verdi. Bu olay kameralarca kaydedildi.

Gözaltına alınan 98 kişi, 227'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı. 2 dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Ankara-Eskişehir karayolunda denetim yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında, karton kutu içinde 2 tombala maki·nesi ile ekipmanları ele geçirildi.

Uygulamada, genel güvenlik sorgulaması yapılan 700 kişiden 25'ine çeşitli suçlardan işlem yapıldı.