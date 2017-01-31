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TEI, ilk milli İHA motorunu teslim ediyor

Müjdeyi Savunma Sanayi Müşteşarı İsmail Demir paylaştı: İlk milli İHA motorumuz hayırlı olsun

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), ANKA Projesi kapsamında üretilen insansız hava aracı motorlarını TSK'ya teslim ediyor.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir "TEI tasarımı ilk milli İHA motorumuz hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkürler" ifadesini kullandı.

Yorumlar

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202331.01.2017 23:37
ne guzel çalisiyor ,sesi bile baska çikiyor, gozlerim doldu.MASSALLAH.
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202331.01.2017 23:19
çivi dahi uretemeyen ulkemiz, çok sukur RABBIME. bizi bagimsiz egemen ulke seviyesine yukselti. EVETTTT diyorum hedef insallah satelitlerimizi uzaya kendimiz gondeririz. beklentilerimiz buyudu ."""""2023 """"""
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