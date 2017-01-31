TEI, ilk milli İHA motorunu teslim ediyor
Müjdeyi Savunma Sanayi Müşteşarı İsmail Demir paylaştı: İlk milli İHA motorumuz hayırlı olsun
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), ANKA Projesi kapsamında üretilen insansız hava aracı motorlarını TSK'ya teslim ediyor.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir "TEI tasarımı ilk milli İHA motorumuz hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkürler" ifadesini kullandı.
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