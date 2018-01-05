Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Münir Özkul hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında, evinde vefat etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.

TİYATROYA İLK ADIMINI 1940 YILINDA ATTI
 
15 Ağustos 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan "Kavuk" da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul'a devredildi.
 
200'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
 
Münir Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyiminde 1951 yapımı "Vatan ve Namık Kemal" filminde figüran olarak rol aldı. "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200'den fazla filmde oynadı.
 
1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Münir Özkul, uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele veriyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kumpas kararına sert tepki: Çelişkilerle dolu bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kumpas kararına sert tepki: Çelişkilerle dolu bir karar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA