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MÜSİAD'dan terör saldırısına kınama

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, dün gece Ortaköy’de yaşanan terör saldırısı ile ilgili bir kınama mesajı yayımladı.

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Olpak, mesajında şunları kaydetti;
 
“2016’da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017'de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti.
 
Her zaman dediğimiz gibi; terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizi ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.
 
"Milletimizin başı sağ olsun.”

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