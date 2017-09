Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs, İstanbul'a taşındı

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs, Uluslararası Sempozyumla İstanbul’da! Yurt içi ve yurt dışından ilim insanlarının katılımıyla 2 gün boyunca İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sürecek programa; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kudüs Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Kudüs Parlamenterler Kurumu Başkanı El Bachir Jarallah, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı ve yönetimi, Ümraniye Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Hüseyin Erdoğdu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları ve yönetimi, akademisyenler, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ümraniye İmam-ı Azam Cami İmam Hatibi Osman Osmanoğlu’nun Kur’an Tilaveti ile başlayan program, sinevizyon gösterimleri ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Kudüs’ün önemine değinerek konuşmasına başlayan Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, sempozyumun oluşum sürecinden bahsederek, yurt içi ve yurt dışından katılan tüm akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, katkı ve desteklerinden dolayı emeği geçen herkese minnet ve şükranlarını sundu.

BAŞKAN HASAN CAN: “KUDÜS İNANCIMIZ VE TARİHİMİZDİR”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Uluslararası Kudüs Sempozyumunda yaptığı konuşmasında, Kudüs şehrinin İslam dini açısından önemini anlatarak Yahudilik ve Hıristiyanlık inancında da önemli bir kent olduğunu anlattı. Bugün Kudüs’ün namaz kılmanın dahi yasak olduğu bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Hasan Can; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin Kudüs konusundaki duyarlılığından bahsedilmesi gerektiğini söyledi. İsrail devletinin Kudüs’te Müslüman halka yaşattıklarının hiçbir aklıselim insan tarafından desteklenemeyeceğini söyleyen Başkan Hasan Can; Kudüs’ün sesini duyurmak adına böyle bir sempozyum düzenlediklerini dile getirdi.

Başkan Hasan Can, “Hiçbir batılı, İsrail’in işgalciliği ve Filistinlilerin gördüğü zulümden bahsetmiyor. Mescid-i Aksa’nın adını hiç kimse telaffuz etmiyor” dedi. Sempozyumu gerçekleştirmede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Hasan Can, “Kudüs’ün biz Müslümanlar açısından ne ifade ettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kudüs bizim için aşktır. Kudüs bizim için sevdadır. Kudüs inancımız ve tarihimizdir. Kudüs Mescid-i Aksa’dır, ilk Kıblemizdir dedi ve herkese teşekkür ederek” konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasına, tüm katılımcılara teşekkür ederek başlayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, düzenlenen sempozyumun önemine değinerek, 2 gün boyunca sürecek olan programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ardından Kudüs Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri yaptığı konuşmasında, “Medeniyetin beşiği olan İstanbul’da böylesine önemli bir sempozyumu gerçekleştiren başta Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a, Burak Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Kudüs’ün herkes için önemli olduğunu söyleyen Şeyh İkrime, Müslümanların Kudüs’e sahip çıkması gerektiğini söyleyip, özellikle bu konuda Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs’e ve tüm dünya mazlumlarına el uzatarak sahip çıktığı için şükranlarını sundu.

Kudüs İçin Parlamenterler Kurumu Başkanı El Bachir Jarallah, sempozyumun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak; amacı Kudüs meselesinin sesini duyurmak olan bu sempozyumun muvaffak olması duasında bulundu.

Daha sonra bir konuşma yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “Kudüs’ün, dünü bugünü ve yarınını konuşacağımız sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böyle anlamlı bir projede yer alan paydaşlarımıza ve siz katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Hasan Can’ın protokole meslek edindirme kurs hocaları tarafından yapılan çini plaketleri takdiminin ardından “Osmanlı Arşivlerinde Kudüs” adlı serginin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca Başkan Hasan Can, TRT Haber, TGRT Haber, 24 TV, A Haber, TVNET, Akit TV, Ülke TV, İHA, DHA, Al Jazeera ve AA’na yanı sıra bir çok Arap kanalına Uluslararası Kudüs Sempozyumu hakkında röportaj verdi.

Sempozyumun açılış oturumu “Osmanlı Arşivlerinde Kudüs” sergisi ile sona erdi. Sempozyum’un ilk gününde uzman ve akademisyenler tarafından “Tarihte Kudüs”, “Osmanlı Kudüs’ü I” ve “Osmanlı Kudüs’ü II (Kültürel Mirasımız) başlıklı konular ele alınacak.

Uluslararası Kudüs Sempozyumu 24 Eylül Pazar Günü de iki oturum şeklinde devam edecek.