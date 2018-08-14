Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş'ta mobilya fabrikasında yangın çıktı

Muş'un Bulanık ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gıyasettin Tanrıverdi'nin sahibi olduğu, Bulanık-Muş yolu üzerinde mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Alevlerin kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bulanık ve Yoncalı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
 
Fabrika sahibi Tanrıverdi, yangında fabrikada büyük zararının olduğunu söyledi.
 
Vatandaşlardan Nail Mamak ise fabrikadan dumanların çıktığını görünce hemen itfaiyeyi aradığını anlatarak, "Fabrikadaki keresteler yandı. İtfaiye kısa sürede gelerek yangını söndürdü." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA