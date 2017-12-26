Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaarmut köyünde ikamet eden bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığıyla uğraştığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
 
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulanık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erentepe köyü mevkisinde zanlının kullandığı araç ile ev ve eklentilerinde dün arama yaptı.
 
Aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 3 fişek, G1 piyade tüfeği, 6 şarjör, 469 fişek, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 33 fişek ele geçirildi.
 
Zanlı gözaltına alındı.
 
Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA