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Muş'taki terör operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Muş'ta, terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

  • İHA
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Valilikten yapılan açıklamada, Varto ve Bulanık ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlılardan birinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, diğerinin ise savcılıkça serbest bırakıldığı bildirildi.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir başka zanlının ise "Adli kontrol kararıyla" serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü Fetih El Şam/Nusret Cephesi içerisinde faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden, referandumda oy kullanacak vatandaşları hedef alacak paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüphelinin de 19 Nisan'da çıkarıldığı adli mercilerce "Adli kontrol kararıyla" serbest bırakıldığı vurgulandı.

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