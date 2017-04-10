Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren işbirlikçi şahıslar tarafından Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde oluşturulan sözde köy komisyonunun faaliyetlerini ortaya çıkartmak, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ile eleman ve finans desteği sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışma kapsamında 10 Nisan 2017 günü Konakkuran beldesinde 24 adreste aralarında Konakkuran Belediye Başkanı Bülent Ateş ve 2 muhtarın da yer aldığı 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramalarda bir adet Kaleşnikof tüfek, 4 adet Kaleşnikof şarjörü, 33 adet Kaleşnikof fişeği, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, bir adet tabanca şarjörü, bir adet bilgisayar, 8 adet PKK/KCK terör örgütü mensubu fotoğrafı, 4 adet PKK/KCK terör örgütünü övücü kitap ve dergi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 20 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir" denildi.

Varto ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise, "Varto-Karlıova Karayolu Sazlıca köyü mevkiinde yapılan yol kontrol ve aramaları esnasında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan bir kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahsın da adli işlemi devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Muş İl Genel Meclisi Üyesi Alparslan Kardan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.