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Muş'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş'ta sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 6 kişi ile 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme' suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
 
Valilikten yapılan açıklamada merkeze bağlı Elçiler, Gümüşali, Üçsırt köyleri ile Yeşilyurt Mahallesi'nde 6 kişinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK'yı överek örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi.
 
Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "6 kişinin PKK/KCK terör örgütünün kamplarına gittikleri, Muş'ta örgütü propagandası yapmak üzere görevlendirildikleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmiştir. Söz konusu şahıslar gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir."
 
Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aranan bir kişinin Malazgirt ilçesine bağlı Tatlıca köyünde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

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