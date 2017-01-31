Muş'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada merkeze bağlı Elçiler, Gümüşali, Üçsırt köyleri ile Yeşilyurt Mahallesi'nde 6 kişinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK'yı överek örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "6 kişinin PKK/KCK terör örgütünün kamplarına gittikleri, Muş'ta örgütü propagandası yapmak üzere görevlendirildikleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmiştir. Söz konusu şahıslar gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aranan bir kişinin Malazgirt ilçesine bağlı Tatlıca köyünde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.