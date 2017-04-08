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Muş'ta terör operasyonu

Muş'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen terör operasyonlarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi tutuklandı, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 12 zanlı ise gözaltına alındı.

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Muş'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 12 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde "terör örgütü propagandası ile terör örgütü adına tehdit ve terör maksatlı darp" yaptıkları tespit edilen 11 zanlı ile Bulanık ilçesine bağlı Adıvar köyünde "terör örgütü propagandası yaptığı" belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyünde "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişiyi de yakaladı. 2 zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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