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Muş'ta terör operasyonunda 4 tutuklama

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması bulunan 2 kişi ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 

 

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