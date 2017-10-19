Muş'ta terör operasyonunda 4 tutuklama
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması bulunan 2 kişi ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
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