Muş'ta terör operasyonunda 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması bulunan 2 kişi ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.