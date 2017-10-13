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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarında cephanelik ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait içerisinde el yapımı patlayıcının olduğu 4 adet sığınak bulundu.

  • İHA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-115 Operasyonu' icra edildiği belirtildi. 6 Ekim 2017 günü yapılan operasyonda, merkeze bağlı Eralanı köyü bölgesinde 4 adet çeşitli boyutlardaki sığınak bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 4 adet 20 kilogramlık yağ tenekesi içerisinde EYP, 1 adet 10 kilogramlık plastik bidon içerisinde EYP, 250 gram TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 500 gram plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen macunsu madde, 1 adet anti-tank mühimmat başlığı, 9 adet elektronik devre, 1 adet fünye, 25 santimetre saniyeli fitil, EYP üzerine bağlı 20 metre kablo, 600 metre rulo halinde bobin teli, 45 metre beyaz kablo, 61 adet pil, 12 adet koli bandı, 1 adet RPG-7 dürbünü, 131 adet kaleşnikof mermisi, 5 kilogram çivi, 50 kilogram un, 35 kilogram şeker, 15 kilogram çay, 15 kilogram pirinç, 10 kilogram makarna, 25 kilogram tütün, 15 kilogram tuz, 5 kilogram sıvı yağ, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram helva, 5 paket maya, 4 kilogram salça, 5 kilogram çamaşır deterjanı ve sabun, 5 adet yağmurluk, 1 adet radyo, 1 adet çakmak gazı tüpü, 2 adet piknik tüpü, 2 adet kürek, 50 metre naylon, muhtelif miktarda ilk yardım ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

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