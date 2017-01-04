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Muş’ta terör propagandasına 6 gözaltı

Muş’ta terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kamu görevlisi ve 1 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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 Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan çalışmalarda; bölücü terör örgütünü övücü propaganda faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen Kızılağaç beldesinde ikamet eden bir kişi, Muş Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli iki kişi, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğünde görevli bir kişi ve Muş Devlet Hastanesinde görevli bir kişi olmak üzere toplam 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi

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