Muş’ta teröristlerle sıcak temas, 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Alınan bilgilere göre, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyü kırsalında bir grup terörist olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri, bölgede operasyon başlattı. Jandarma özel harekat timlerinin yaptığı ve Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden korucuların da destek verdiği operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist ise yaralı olarak silahıyla birlikte yakalandı.

Bölgede hava destekli operasyonun devam ettiği öğrenildi