Müştekilerden darbeci komutana 'Başrolde sen varsın' tepkisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış savunmasında, 14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) yapılan bir toplantı olduğunu, bu toplantıda üst düzey subayların yanı sıra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğunu dile getirdi.

Barış, darbe girişiminden öncesine dair aydınlatılmamış hususlar olduğunu, Semih Terzi'nin öldürülmemesi ve bildiklerinin dinlenilmesi halinde bilinmeyen hususların aydınlatabileceğini öne sürdü.

Eski ÖKK komutanı Zekai Aksakallı'nın Terzi dışında bazı isimler hakkında da öldürme emri verdiğini iddia eden Barış, Aksakallı'ya "seri katil gibi" benzetmesi yaptı.

"Başrolde sen varsın"

Darbe girişimini kimin planladığı konusunda da beyanlarda bulunan Barış, darbe faaliyetlerinin başladığı esnada Amerika'da bir programda konuşan emekli general Michael Flynn'ın, darbe girişiminde bulunan subaylardan biri ile irtibatlı olduğunu ve Türkiye'nin laik düşünceden uzaklaşmaması için ordunun harekete geçtiği yönünde beyanları bulunduğunu söyledi.

İddianamede, FETÖ'nün din eksenli bir devlet kurma amacını taşıdığının anlatıldığını hatırlatan Barış, darbe girişiminde başrolde FETÖ olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine müştekilerden Barış'a "Başrolde sen varsın." diye tepki gösterildi.

Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında bulunan Mehmet Partigöç'ün savunmasında, "Bu darbe girişiminin arkasında 'Fetösavar' twitter hesabının arkasında kim varsa o var." şeklindeki beyanlarını hatırlatan Barış, bu hesapta kendi adının da darbe girişiminden önce yayımlandığını, bunun üzerine Muhafız Alayındaki görevinden affını istediğini ancak talebinin kabul görmediğini iddia etti.

Darbe girişiminden haberdar olmadığını söyleyen Barış, 15 Temmuz gecesi emrindeki askerlere sıkıyönetim emirlerine dayanarak emirler verdiğini kabul ederek, "Alay personeli, alarm tatbikatı ve terör saldırısına karşı göreve gelmişlerdir. Verilen karalar, sakatlanan irademle verilmiş olan kararlardır. Astlarımın da bu kararların dışına çıkması mümkün değildir. Darbe saikiyle hareket etmeleri söz konusu değil bu adamların." savunmasını yaptı.

Pars darbe planı

Darbe girişiminden önce başta Ankara olmak üzere ülke çapında yaşanan terör saldırıları nedeniyle güvenlik amaçlı tedbirler alındığını, kendisine de üstlerinden bu konuda güvenlik tedbirlerinin artırılması uyarısında bulunulduğunu ileri süren Barış, darbe girişiminden önce bu yönde hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

İddianamede yer alan, Pars darbe planının da bu kapsamda olduğunu iddia eden Barış, "Muhafız alayında ele geçirilen personel listeleri bu kapsamda hazırlanmıştır. Darbeyle alakalı hazırlanmış listeler değildir." ifadelerini kullandı.

"Darbeyi silahlı kuvvetler yemiştir"

Yurtta Sulh Konseyi üyeliği iddiasıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığını hatırlatan sanık Barış, konsey üyelerinin çoğunu tanımadığını, darbe girişiminden öncesinde de darbeye ilişkin hiçbiri ile bir araya gelmediğini ifade etti.

Barış, "Bu darbe girişimi başarısız olmaya ayarlanmış, biz de birer figüran olarak bize biçilen rolü oynamışız. Bu darbeyi FETÖ de yaptıysa eğer, ben tek başına yaptığını düşünmüyorum. Buna gücü yeteceğini de düşünmüyorum. 15 Temmuz darbe girişimi kim planlamış ve sahneye koymuş olursa olsun, en büyük darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri yemiştir. Darbe başarısızdır, asıl darbeyi Silahlı Kuvvetler yemiştir." diye konuştu.

Hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmeyen Barış, "Burada sanık olmam Ankara'da kritik bir birliğin komutanı olmamdır." dedi.

Duruşmaya yarın Barış'ın savunmasının alınmasıyla devam edilecek.