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Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
 
Süleymanoğlu'nun 6 Ekim'de yaklaşık 8 saat süren operasyonla karaciğer naklini gerçekleştiren Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, milli haltercinin sağlık durumuna ilşkin bilgi verdi.
 
Polat, Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonlarının iyi olduğunu belirterek, destek tedavisinin devam ettiğini söyledi.
 
Süleymanoğlu'nun yoğun bakım ünitesinde ne kadar kalacağının sağlık durumuna göre şekilleneceğini ifade eden Polat, "Hastamızın takip ve tedavi süreci devam ediyor." dedi.

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