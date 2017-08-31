Narkotik polisinden nefes kesen operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da iki farklı noktada yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu. Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucu maddeyi ele geçiren ekipler, toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik polisi ilk operasyonunu Fatih ilçesi Balat Sahili'nde yaptı. Burada bir tekneyi ve şahısları teknik takibe alan emniyet ekipleri, teslimatın yapılacağı saati beklemeye başladı. Balkan ülkelerinden tekneye binen uyuşturucu satıcıları Yunan adalarına uğrayarak kendilerine tatilci süsü verdi. Yunan adalarından sonra İstanbul'a gelen uyuşturucu satıcıları Balat Sahili'nde alıcıya teslim etmek durdu. Bunun üzerine Narkotik polisleri harekete geçti ve uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken Teknede ve alıcının otomobilinde yapılan aramada 280 kilogram skank olarak tabir edilen esrar maddesi bulundu. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin tekneye baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına alması ve uyuşturucu maddeleri bulması yer alıyor.7 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Narkotik polisi ikinci operasyonunu ise Doğu illerinden gelen bir otomobile yaptı. Otomobilden şüphelenen narkotik polisleri aracı takibe aldı. Sultanbeyli'de durdurulan araçta portatif x-ray cihazı ile arama yapıldı. X-ray cihazı otomobilin taban kısmına zulalanmış uyuşturucuları ortaya çıkardı. Tabanı açan ekipler 48 kilo 500 gram eroini ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirleri, polise yakalanmasaydı uyuşturucuyu önce İstanbul’a getirip ardından Avrupa ülkelerine gönderecekti.