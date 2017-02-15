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Necla Sağlam cinayetinde sanığa müebbet

Zonguldak'ta geçen yıl 24 Şubat'ta 23 yaşındaki Necla Sağlam'ın boğazının kesilerek öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan alçı ustası Tolga K., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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Türkiye Taşkömürü Kurumunda memur olarak göreve başlayan 23 yaşındaki Necla Sağlam, geçen yıl 24 Şubat günü yalnız yaşadığı apartman dairesinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın faili üzerine çalışma başlatan ekipler, 600 gigabyte büyüklüğündeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
 
Meşrutiyet Mahallesi’ndeki Karadeniz Apartmanı’na giriş ve çıkış yapan kişiler üzerinde inceleme başlatan ekipler, çalışmalar sonucunda alçı ustası Tolga K.’ye ulaştı. Zanlı, suçlamaları kabul etmedi ancak genç kızın tırnaklarındaki DNA örneği ile başına geçirilen çöp poşeti rulosunda parmak izi tespit edildi.
 
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tolga K., “Canavarca hisle adam öldürme” suçlamasıyla Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Zonguldak Adliyesinde görülen duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı. Bitirilen yargılamada son sözü sorulan Tolga K., dördüncü kez katıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı.
   
Mahkeme; DNA örnekleri, tanık ifadeleri, kamera kayıtları ile adli tıp kurumu raporlarını göz önünde bulundurarak sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
  
“Olaydan bu yana 47 kadın daha öldürüldü”
 
Mahkeme kararı sonrası adliyeden ayrılan Necla Sağlam'ın annesi Serpil Gökyer, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Gökyer, şöyle konuştu: “Adalet yerini buldu. Benim kızımın hiçbir suçu, günahı yokken ben devletten bunları yapanların idam edilmesini istiyorum. Bunlar idam edilmedikçe bunların önü arkası kesilmeyecek. Bir tek benim çocuğum değil şubat ayından bu yana 47 kadın daha öldürüldü. Devlet gerekeni yapsın biz bunu istiyoruz. Bizim canımızı yakanların canını yaksınlar.”
  
“Sağlam delillere rağmen mahkemeyi yanıltıyor”
 
Karar sonrası değerlendirmede bulunan aile avukatı Merve Kır ise sanığın “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan da 2 yıl ceza aldığını ifade etti. Av. Kır, şunları kaydetti: “Bugün mahkeme Necla Sağlam cinayetinde karara vardı. Bu karar kendisinin adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve konut dokunulmazlığını ihlalden artı 2 yıl ceza olarak uygulandı. Kendisine iyi hal indirimi uygulanmadı çünkü hala son duruşmada bile SEGBİS ile bağlandık ama 'yapmadım, etmedim, hiçbir suçum yok' diye kendisini savunuyor. Sağlam deliller olmasına rağmen mahkemeyi yanıltıyor, mahkemeye hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Süreç henüz bitmedi karşı taraf bunu temyize gönderebilir sürecin takipçisi olacağız.”

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