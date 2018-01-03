Nejat Birecik kimdir son dakika Devlet Tiyatroları Müdürü Nejat Birecik görevinden neden alındı?

Nejat Birecik kimdir kaç yaşında son dakika Devlet tiyatroları Müdürü Nejat Birecik görevinden neden alındı? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Görevinden alınan Nejat Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi. DOB Genel Müdürlüğü görevine de ünlü tenor Karahan atandı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Nejat Biricik son dakika gelişmesi haberimizde! Kariyeri boyunca birçok görevde bulunan Nejat Birecik, Seksenler ve Çocuklar Duymasın gibi TV projelerinde de yer almıştır. Peki, Nejat Birecik kimdir kaç yaşındadır? Nejat Birecik, 1963 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının memur olması nedeniyle İlk ve ortaokulu Karabük'te okuyan Birecik, daha sonra memleketi İskenderun'a dönerek tiyatro ile tanışmış ve bu bölümde okumaya karar vermiştir. 1984 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro ana sanat dalında eğitim gördü; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen'in öğrencisi oldu. 1990 yılında mezun oldu. İşte merak edilen Nejat Birecik kimdir kaç yaşında son dakika Devlet tiyatroları Müdürü Nejat Birecik görevinden neden alındı? Haberimiz sizlerle…

DT VE DOB YÖNETİMLERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, DT ile DOB yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

OPERA BALE GENEL MÜDÜRÜ DE BELLİ OLDU

Devlet Opera Bale Genel Müdürlüğü görevine de Murat Karahan atandı. Eski Genel Müdür Selman Ada dana önce görevden alınmıştı.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ İDARİ TASARRUF

Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise tenor Karahan'a verildi. Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.

NEJAT BİRECİK KİMDİR?

Nejat Birecik, 1963 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının memur olması nedeniyle İlk ve ortaokulu Karabük'te okuyan Birecik, daha sonra memleketi İskenderun'a dönerek tiyatro ile tanışmış ve bu bölümde okumaya karar vermiştir.

1984 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro ana sanat dalında eğitim gördü; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen'in öğrencisi oldu. 1990 yılında mezun oldu.

1990-1991 yılları arasında Tiyatro Stüdyosu'nun kuruluşunda bulunduktan sonra Dormen Tiyatrosu'nda yaklaşık 5 yıl, ağırlıklı fars türü oyunlarda görev yaptı. 1996 yılında kısa süreliğine ABD'ye gitti. Türkiye'ye döndükten sonra televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Ağustos 2000'de Hilal Birecik ile evlendi. Çiftin Defne adında bir kız çocukları vardır.

2000 yılında Kenan Işık'ın davetiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. 2004 yılında genel sanat yönetmeni yardımcılığı ve yönetim kurul üyeliğine seçildi. 2007-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği görevine vekâleten atanan Birecik, 2009 yılında asaleten atandı ve 2012 yılına kadar sürdürdü.

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejist Genel Sanat Yönetmeni olan sanatçı, daha sonra TRT Kültür Başdanışmanı olarak görev aldı.

2014 yılının Ekim ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nejat Birecik'i Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atadı. 12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan üçlü kararnameyle görevini asaleten sürdürmekte oldu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 3 Ocak 2018 tarihinde ayrılmıştır.