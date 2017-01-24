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Nevşehir´de 5 kişi FETÖ´den tutuklandı

NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

  • DHA
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan öğretmenler M.Ö. ve M.T., doktor K.A.Ö., ebe Z.T. ve çocuk gelişimi uzmanı E.S., geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve dün Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

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