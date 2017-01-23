Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nevşehir’de FETÖ’den 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'de Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki öğretmen, bir doktor, bir ebe ve bir çocuk gelişimcisi olmak üzere 5 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan öğretmenler Muzaffer Ö., Mehmet T., doktor Kübra Arife Ö., ebe Zeynep T. ve çocuk gelişimcisi Emine S. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir  Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Jackie Kennedy'den Melania Trump'a ABD'nin First Lady'leri

Jackie Kennedy'den Melania Trump'a ABD'nin First Lady'leri

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA