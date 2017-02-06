Nevşehir’de FETÖ’den 5 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında astsubay, polis, Kuran kursu öğreticisi, vaiz ve işsiz olduğunu beyan eden 5 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan kuran kursu öğreticisi Fatma A. astsubay Mustafa Y. polis memuru Halil İbrahim G. işsiz Birol D. ve vaiz Nihat E. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi.