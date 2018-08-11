Nevşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla V.A, S.M. ve F.H'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Zanlıların ikametinde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
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