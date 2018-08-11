Nevşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla V.A, S.M. ve F.H'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Zanlıların ikametinde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.