New York Times muhabirinin yurda girişine izin verilmedi
İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen New York Times muhabiri Rod Nordland, Türkiye'ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek, Londra'ya gönderildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Nordland, dün Londra'dan tarifeli bir uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrolünde muhabirin Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. Ülkeye girişine izin verilmeyen Nordland, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Londra'ya gönderildi.
Nordland için resmi makamlarca, "Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu" gerekçesiyle yurda giriş yasağı konulduğu öğrenildi.
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