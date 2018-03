Nicolas Sarkozy kimdir eşi Carla Bruni kaç yaşındadır son dakika Nicolas Sarkozy neden gözaltına alındı?

Nicolas Sarkozy kimdir? Nicolas Sarkozy eşi Carla Bruni kimdir kaç yaşında? Nicolas Sarkozy son dakika gözaltı haberi basında büyük yankı uyandırdı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Nicolas Sarkozy, 1955 doğumlu Fransız politikacı ve Fransa’nın 6. Cumhurbaşkanı. Fransa’da Sarko olarak tanınan Nicolas Sarkozy, Merkez Sağ Parti (UMP) Başkanı iken, Jack Chirac’ın ardından 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde aday oldu ve Sosyalist Parti adayı Segolene Royal’e karşı yarıştı. Nicolas Sarkozy, Cecilia Sarkozy ile evli ve çiftin Louis isminde bir oğlu var. Çift daha sonra Cecilia Sarkozy’nin eşini bir başkası için terketmesiyle 2005 yılında ayrı yaşamaya başladı. Fransa’da aylarca konuşulan bu olay sırasında Sarkozy’nin de gazeteci Anne Fulda ile bir arkadaşlığı oldu. Çift 2006 başında yeniden biraraya geldi. Nicolas Sarkozy’nin en iyi satanlar listesine girmiş ‘Testimony‘ adını verdiği bir kitabı var. Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa veya Nicolas Sarkozy, (d. 28 Ocak 1955), eski Fransa.

Nicolas Sarkozy neden gözaltına alındı?

Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

NİCOLAS SARKOZY KİMDİR?

Nicolas Sarkozy, 1955 doğumlu Fransız politikacı ve Fransa’nın 6. Cumhurbaşkanı. Fransa’da Sarko olarak tanınan Nicolas Sarkozy, Merkez Sağ Parti (UMP) Başkanı iken, Jack Chirac’ın ardından 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde aday oldu ve Sosyalist Parti adayı Segolene Royal’e karşı yarıştı.

Seçimi kazanan ve 16 Mayıs 2007’de görevine başlayacak olan Fransa’nın 6. Cumhurbaşkanı Sarkozy, Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliğine karşı çıkan tutumuyla tanınıyor.

Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, 28 Ocak 1955’de Paris’de dünyaya geldi. Annesi bir Fransız, babası ise ülkesinin Sovyetler Birliği tarafından istila edilmesinin ardından Fransız vatandaşlığına geçen bir Macar’dı. Babası imkanı olmasına rağmen eski karısına ve oğullarına maddi destekte bulunmadı ve Sarkozy, annesi ve kardşleriyle birlikte büyükbabasının küçük evine yerleşti. Bir süre sonraysa Paris’in banliyölerinden Neuilly-sur-Seine’e taşındılar. Büyükbabası tarafından Fransa sevgisiyle büyüyen Sarkozy, az gördüğü babasından çok büyükbabasından etkilendi. Sarkozy’nin bir başka idolü ise Papa 2. John Paul’dü.

Lycee Chaptal’dayken (8. Bölgedeki bir devlet lisesi) sınıfta kalmasının ardından, özel katolik bir lise olan Cours Saint-Louis de Monceau’ye devam eden Sarkozy, buradan 1973’de mezun oldu. Ardından Université Paris X Nanterre’de İş Hukuku eğitimi aldı ve 1981’de avukat olarak mezun oldu. 1968 Mayısı öğrenci hareketinin merkezi olan bu üniversitede okurken, o da politikayla aktif olarak ilgilenmeye başladı ve sağ kanatta yeraldı. Bir dönem Institut d’Etudes Politiques de Paris’e devam etti fakat mezun olmadı.

Yirmi yıl boyunca avukatlık mesleğini sürdüren Sarkozy, politikaya ilgilenmeye devam etti ve kendisine iyi bir çevre edindi. Çocukluğundan beri sempatizanı olduğu Gaullist Party’de çalışmaya başladı ve 1977’de Neuilly Şehir Konseyi’ne üye olarak seçildi. Bundan altı yıl sonra 1984’teyse Konsey Başkanı oldu ve üstüste yeniden seçilerek bu görevini 19 yıl boyunca sürdürdü. Nicolas Sarkozy, bir dönem Ile de France (Neuilly şehrinin bağlı olduğu Fransa’nın 21 bölgesinden bir tanesi) Konseyi üyeliği de yaptı.

1993’te Bütçeden Sorumlu Bakan olarak hükümete giren Sarkozy, 1995’e kadar bu görevini sürdürdü ve aynı zamanda da dönemin Başbakanı Edouard Balladur’un sözcülüğünü yaptı. Jacques Chirac yanlısı olduğu sanılan Sarkozy, 1995’deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde Balladur’u destekleyerek herkezi şaşırttı ve Balladur’un kaybetmesiyle de kendisini güç çemberinin dışında buldu.

1997 yılında yapılan parlamento seçimlerinde RPR’nin 2. adamı olan Sarkozy, 1999’da parti lideri Philippe Seguin’in istifa etmesiyle Neo-Gaullist partinin başına geçti. Fakat seçimlerde tarihin en kötü sonuçlarını aldı ve liderliği kaybetti.

2002 yılındaki cumhuine devam etti ve Sarkozy, Başbakan Jean-Pierre Raffarin’in kurduğu kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2004’de ise kabinenin yeniden seçilmesiyle Maliye Bakanı görevine geldi. Sarkozy, Alain Juppe’nin istifasının ardından ise Kasım 2004’te yapılan parti içi seçimle, kullanılan oyların %85’ini alarak UMP’nin Başkanı seçildi ve bu nedenle bakanlık görevinden istifa etti. 2 Haziran 2005’de Dominique Villepin’in hükümetinde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine gelen Sarkozy, UMP liderliğine de devam etti.

26 Mart 2007’ye kadar İçişleri Bakanı olarak görevini sürdüren Sarkozy, 6 Mayıs 2007’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sosyalist Parti adayı Segolene Royal’le yarıştı. Nicolas Sarkozy, seçimler sonunda Fransa’nın 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

Kanun ve düzenle ilgili konulardaki sert duruşuyla tanınan Sarkozy, Neoliberalizm modelini destekliyor. Çoğu otorite ise Sarkozy’nin demogojide usta olduğu ve politik çıkarları için halkın özgürlüklerini geri plana atacağı görüşünde birleşiyor.

Nicolas Sarkozy, Cecilia Sarkozy ile evli ve çiftin Louis isminde bir oğlu var. Çift daha sonra Cecilia Sarkozy'nin eşini bir başkası için terketmesiyle 2005 yılında ayrı yaşamaya başladı. Fransa'da aylarca konuşulan bu olay sırasında Sarkozy'nin de gazeteci Anne Fulda ile bir arkadaşlığı oldu. Çift 2006 başında yeniden biraraya geldi. Nicolas Sarkozy'nin en iyi satanlar listesine girmiş 'Testimony' adını verdiği bir kitabı var.

CARLA BRUNİ KİMDİR?

Carla Bruni Sarkozy 23 Aralık 1967 yılında İtalya Torino'da doğdu. 5 yaşına kadar Fransa'da yaşayan Bruni daha sonra öğrenim için İsviçre'de yatılı bir okul olan Internatda gönderildi. Babası Pirelli- şirketin önemli ortaklarından birisi ve annesi Marysa Borini, Alberto Bruni Tedeschi'nin manevi evladı, tanınmış bir klasik piyanisttir.

Sanat ve Mimarlık eğitim alan Carla Bruni on dokuz yaşında okulu bırakarak modellik yapmaya başladı. Başta moda dergilerin kapak sayfalarında yer aldı. 1995 ve 1997 yılları arasında Valentino, Yves Saint Laurent ve John Galliano gibi ünlü tasarımcılar için çalisti.Bruni 7,5 milion dolar yıllık kazanç ile en fazla kazanan süper modeller arasında sayılıyordu. Modelliğin yanı sıra 1995 in Catwalk ve 1997 in Paparazzi filmlerinde oynadı ve 1998 yılında moda dünyasını ve modelliği bıraktığını açıkladı.

Modelliğin ardından müzik dünyasına atılan Bruni 2002 yılInda Quelqu'un m'a dit albümünü çıkarttı. Bizat kendisi hem besteci, söz yazar ve seslendiren ve gitarı kendisi çaldı.Brunin ikinci albümü No Promises 12 Ocak 2007 de piyasaya sürüldü. Sade İngiliz lirik şiirleri ile seslendirildi. William Butler Yeats'in "Those Dancing Days Are Gone" şiiri Carla Bruni 2007 No Promises albümünde seslendirdi.

2 Şubat 2008 yılında Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile hayatını birleştirdi. ilk evliliğinde bir kızı daha bulunan Bruni'nin, Sarkozy ile olan evliliğinden 9 Ekim 2011 yılında bir kız çocuğu daha oldu.