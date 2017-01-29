Niğde'de şüpheli araç hareketliliği

Bugün saat 20.00 sıralarında Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında park halindeki 07 ETA 85 plakalı hafif ticari aracı görenler, içerisinde bomba olabileceğinden şüphelenip polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın bulunduğu yolu trafiğe kapatıp çevre güvenliği aldı.

Polisler, trafik kayıtlarından tespit ettiği aracın ruhsat sahibini telefonla aradı. Şahsın kendine ait öyle bir aracın bulunmadığını söylemesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Uzman ekibin inceleme yaptığı sırada, aracı bırakan ve ismi açıklanmayan sürücü olay yerine geldi. Kimlik sorgusu yapılan sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaşırken, yol yeniden trafiğe açıldı.