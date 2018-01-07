Nijerya'da silahlı saldırı: 16 ölü

Ulusal basınında çıkan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Tse Akombo ve Logo bölgelerinde saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda toplamda 16 kişi yaşamı yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇİFTÇİLER ARASI KAVGA

Bölge Polis Sözcüsü Moses Yamu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Logo bölgesinde 10, Tse Akombo'da ise 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yamu, bölgeye polis ekipleri sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Saldırıların, sığır çobanları ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Nijerya'nın Orta Kuşak bölgesi, çiftçiler ile sığır çobanları arasında sık sık çatışmalara sahne oluyor. Doğudaki Adamawa eyaletinde kasım ayında çiftçiler tarafından Fulani sığır çobanlarına yönelik saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 50 kişi öldürülmüştü.