Nisan karı yağdı yollar kapandı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
- İHA
Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı büyük araçlara izin verilmiyor.
İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, birçok araç yoldan çıktı. Kar ve tipi ile birlikte buzlanmada zor anlar yaşattı.
Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarının girişlerine jandarma tarafından "kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhaları dikildi.
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